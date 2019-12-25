Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Для того, чтобы запустить движение по Шулявскому путепроводу с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана до конца этого года, строители без выходных работают и днем, и ночью”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что конструкцию нового моста уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку. Прошлой ночью вкладывали асфальт на подъезде со стороны улицы Вадима Гетьмана. Сегодня будут асфальтировать подъезд со стороны улицы Довженко. Параллельно устанавливают барьерную и перильные ограждения.
По совам Кличко, гарантию на эксплуатацию покрытия из высококачественного полимерного асфальтобетона подрядчик дает 10 лет.
Мэр добавил, что после завершения дорожных работ состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, которые будут измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки.
“В конце этой недели мы, как и обещали, планируем открыть движение транспорта по новому мосту”, – подчеркнул Кличко.
Друзі! Для того, щоб запустити рух Шулявським шляхопроводом з вулиці Довженка на вулицю Вадима Гетьмана до кінця цього року, будівельники без вихідних працюють і вдень, і вночі.
Конструкцію нового мосту вже заасфальтували і нанесли на дорожнє покриття тимчасову розмітку. Минулої ночі вкладали асфальт на під’їзді з боку вулиці Вадима Гетьмана. Сьогодні асфальтуватимуть під’їзд зі сторони вулиці Довженка. Паралельно встановлюють бар’єрну та перильні огорожі.
Гарантію на експлуатацію покриття з високоякісного полімерного асфальтобетону підрядник дає 10 років.
Після завершення дорожніх робіт відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього. Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження.
Наприкінці цього тижня ми, як і обіцяли, плануємо відкрити рух транспорту новим мостом.
Опубликовано Кличко – мер Вторник, 24 декабря 2019 г.
- Ранее мэр Киева Виталий Кличко опубликовал впечатляющее видео демонтажа Шулявского моста.