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Друзі! Для того, щоб запустити рух Шулявським шляхопроводом з вулиці Довженка на вулицю Вадима Гетьмана до кінця цього року, будівельники без вихідних працюють і вдень, і вночі.

Конструкцію нового мосту вже заасфальтували і нанесли на дорожнє покриття тимчасову розмітку. Минулої ночі вкладали асфальт на під’їзді з боку вулиці Вадима Гетьмана. Сьогодні асфальтуватимуть під’їзд зі сторони вулиці Довженка. Паралельно встановлюють бар’єрну та перильні огорожі.

Гарантію на експлуатацію покриття з високоякісного полімерного асфальтобетону підрядник дає 10 років.

Після завершення дорожніх робіт відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього. Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження.

Наприкінці цього тижня ми, як і обіцяли, плануємо відкрити рух транспорту новим мостом.

Опубликовано Кличко – мер Вторник, 24 декабря 2019 г.