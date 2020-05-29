Он это сделал во время онлайн-брифинга.

“К сожалению, карантин внес коррективы и в традиционный торжественный формат празднования Последнего звонка. Но он сегодня прозвучит. Чтобы поддержать выпускников и их учителей, всех столичных учеников, телеканал “Киев” организовал праздник онлайн. И почти 18 000 выпускников столичных школ могут присоединиться к этому формату”, – сказал Кличко.

Он отметил, что участие в онлайн-церемонии Последнего звонка приняли тысячи учеников и учителей столичных школ, которые присоединились к телетрансляции и трансляций в социальных сетях.

“Дорогие выпускники, вы выходите во взрослую жизнь в очень непростое время. Но все вызовы можно преодолеть, когда есть цель и есть мечта! Желаю вам успехов, удачных ВНО и воплощение планов, которые вы себе наметили!”, – отметил Кличко.

Он поздравил всех выпускников, их педагогов и родителей с окончанием школы и дал Последний звонок.