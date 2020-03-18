Об этом шла речь в его интервью “Украинскому радио”.

Ранее секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив заявил, что в столице планируют запустить работу метро с некоторыми ограничениями. В свою очередь киевской городской голова заявил, что это “персональная мысль” и исключил возможность дискуссии на эту тему, поскольку не считает частичное возобновление работы столичного метро “взвешенным решением”.

“Те люди, которые заявляют об этом, не являются специалистами, не является ответственными за транспортную отрасль, это первое. Во-вторых, это может быть персональная мысль людей, но ни в коем случае не мудрое взвешенное решение. … Дискутируют на эту тему те люди, которые здоровы. Я надеюсь, что они останутся здоровыми. Наша задача, чтобы распространения вируса не было. Одна из рекомендаций, на которые мы опираемся, — ограничение социальных контактов является ключевым залогом, чтобы опасный вирус не распространялся, — сказал Кличко.

Кличко отметил, что метрополитен ежедневно перевозит порядка 1,7 млн пассажиров. Это то количество, с которым не сможет справиться наземный транспорт города. Потому мэрия в первую очередь предпринимает шаги для того, чтобы как можно большее количество людей оставалось дома.

“Ни одно из транспортных средств не сможет перевезти такое количество пассажиров, которое перевозит метрополитен. Потому мы ограничили работу различных заведений и обращаемся к людям, предпринимателям, разным предприятиям [с рекомендацией] по возможности ограничить работу, дать отпуска людям, чтобы они оставались дома. Потому что сейчас нужно максимально ограничить социальные контакты”, — добавил он.

Также он отметил, что ​​городская власть создала дублирующие маршруты наземного транспорта, но его количества все равно недостаточно.

“Все наши маршруты были раньше зациклены на том, чтобы подвозить людей к метрополитену. Сейчас мы пересчитали, сделали дублирующие линии. Но их недостаточно. И я не знаю, какое количество нужно, чтобы заменить метрополитен”, — заявил мэр.

<noscript><iframe title="Спецпроєкт «Персона ґрата». Віталій Кличко" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/9wtsscjTSik?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>