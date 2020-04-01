Такое заявление он сделал сегодня на брифинге.
Кличко выразил убеждение, что власти столицы вовремя ввели ограничительные мероприятия, “хотя многим это не понравилось”.
“Если бы мы этого не сделали раньше и еще подождали бы, сегодня картина была бы совсем другой. Всем “не верю в угрозу – и это не про меня” скажу: спуститесь, пожалуйста, на землю! Прекратите шляться по городу, игнорируя ограничения, введенные, чтобы вас спасти!” – заявил Кличко, обращаясь к жителям столицы.
В ходе выступления он также призвал Правительство предпринять жесткие шаги, которые помогут местным властям контролировать ситуацию с распространением коронавируса.
“Хочу обратиться к Правительству. Примите шаги, которые помогут власти на местах контролировать ограничительные меры. Примите жесткие ограничения по посещению парков, скверов, детских площадок. По работе некоторых предприятий”, – заявил Кличко.
После этого он вновь обратился к киевлянам со словами: “Прошу: хватит шастать без крайней надобности! Будьте здоровы”.
(На видео – с 2:15 и 22:55)
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