Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
“Я говорил о том, что никого не буду покрывать. И, если кто-то из чиновников виноват в коррупции, – будет отвечать по всей строгости закона! Никому и никаких поблажек не будет. Нулевая толерантность к коррупции! Но, если кто-то занимается манипуляциями и фабрикует дело – будет нести не меньшую ответственность!” – говорится в сообщении.
Кличко отметил, что городские власти – открытые и всегда сотрудничают с правоохранительными органами по предотвращению коррупции. В частности, в расследовании дела первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.
“Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком влиянии чиновника высокого ранга, каким он является, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования. Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстраняют его от исполнения обязанностей первого заместителя главы КГГА. Но рассчитываю на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела. Справедливо и без политики!” – добавил мэр столицы.
- Как сообщалось ранее, 14 апреля СМИ со ссылкой на “источники в правоохранительных органах и СБУ” распространили информацию о том, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник якобы требовал через посредника взятку в 125 тысяч долларов (более 3 миллионов гривен) от представителя компании-застройщика.
- Сам Поворозник отрицает, что получал или вымогал взятку. Он сообщил, что в этот день в его кабинет наведались сотрудники Службы безопасности Украины. Визит правоохранителей, по его словам, был связан с тем, что он встречался в своем кабинете с человеком, которого считают причастным к преступлению. Поворозник заверил, что “готов на сотрудничество со следствием”, и сообщил, что обратился к Виталию Кличко с просьбой отстранить его от должности на время расследования.