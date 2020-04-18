Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

“Я говорил о том, что никого не буду покрывать. И, если кто-то из чиновников виноват в коррупции, – будет отвечать по всей строгости закона! Никому и никаких поблажек не будет. Нулевая толерантность к коррупции! Но, если кто-то занимается манипуляциями и фабрикует дело – будет нести не меньшую ответственность!” – говорится в сообщении.

Кличко отметил, что городские власти – открытые и всегда сотрудничают с правоохранительными органами по предотвращению коррупции. В частности, в расследовании дела первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

“Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком влиянии чиновника высокого ранга, каким он является, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования. Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстраняют его от исполнения обязанностей первого заместителя главы КГГА. Но рассчитываю на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела. Справедливо и без политики!” – добавил мэр столицы.