На предприятиях и в учреждениях Киева, где будут зафиксированы вспышки коронавируса COVID-19, будут вводить принудительный карантин.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания. На предприятиях, в учреждениях. Нам надо уберечь людей и обезопасить от угрозы подцепить эту заразу! И мы сейчас делаем все для этого”, – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 13 жителей столицы. Всего в Киеве уже 348 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди новых заболевших: 8 женщин в возрасте от 21 до 91 года и четырнадцатилетняя девушка, а также четверо мужчин – от 35 до 71 года. Среди заболевших за минувшие сутки есть двое медиков.

(На видео – с 3:35)