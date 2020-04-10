Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания. На предприятиях, в учреждениях. Нам надо уберечь людей и обезопасить от угрозы подцепить эту заразу! И мы сейчас делаем все для этого”, – подчеркнул Кличко.
Он уточнил, что за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 13 жителей столицы. Всего в Киеве уже 348 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Среди новых заболевших: 8 женщин в возрасте от 21 до 91 года и четырнадцатилетняя девушка, а также четверо мужчин – от 35 до 71 года. Среди заболевших за минувшие сутки есть двое медиков.
(На видео – с 3:35)
- В эти выходные столичные правоохранители будут нести усиленную службу в Киеве – с целью контроля за соблюдением карантинных ограничений.
- Власти Киева обязали жителей столицы носить маски или респираторы на улицах и придомовых территориях.
- При въезде в Киев у водителей и пассажиров транспортных средств обязательно будут проверять температуру тела в рамках карантина из-за вспышки коронавируса.