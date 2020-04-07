Полиция Киева составила уже более 570 административных протоколов на нарушителей карантинных мер. В бюджет взыскано свыше 91 тысячи гривен штрафов.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“На сегодняшний день уже составлены 574 административных протокола. По первым пяти в бюджет взыскано 91 тыс. 800 грн”, – отметил Кличко.

Он уточнил, что также уже открыты несколько уголовных производств.

“Также открыто одно уголовное производство за подвержение лица опасности заражения вирусом. И три уголовных производства за нарушение карантинных ограничений”, – подчеркнул мэр Киева.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/Dg8KmeRzhn0?start=280" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

(На видео – с 4:40)

Как известно, за нарушение карантинных ограничений предусмотрен штраф в размере от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 – 34 тыс. гривен), а для должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 – 170 тысяч гривен).

Что известно о карантинных мерах

С 6 апреля начали действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Так, запрещено пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, доступные или открытые для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Согласно закону, улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом. В то же время органы местной власти могут дополнять список общественных мест по своему усмотрению. Так сделали власти Киева, которые обязали жителей столицы носить маски или респираторы на улицах и придомовых территориях.

Также запрещено ходить более чем по двое.

Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок.

Не допускается проведение всех массовых мероприятий.

Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости. Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.