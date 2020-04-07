Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“На сегодняшний день уже составлены 574 административных протокола. По первым пяти в бюджет взыскано 91 тыс. 800 грн”, – отметил Кличко.
Он уточнил, что также уже открыты несколько уголовных производств.
“Также открыто одно уголовное производство за подвержение лица опасности заражения вирусом. И три уголовных производства за нарушение карантинных ограничений”, – подчеркнул мэр Киева.
(На видео – с 4:40)
Как известно, за нарушение карантинных ограничений предусмотрен штраф в размере от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 – 34 тыс. гривен), а для должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 – 170 тысяч гривен).
Что известно о карантинных мерах
С 6 апреля начали действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.
Так, запрещено пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.
Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, доступные или открытые для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Согласно закону, улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом. В то же время органы местной власти могут дополнять список общественных мест по своему усмотрению. Так сделали власти Киева, которые обязали жителей столицы носить маски или респираторы на улицах и придомовых территориях.
Также запрещено ходить более чем по двое.
Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок.
Не допускается проведение всех массовых мероприятий.
Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости. Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.
- Мэр Киева Виталий Кличко сегодня заявил, что в столице подтверждено уже 279 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
- Ранее сообщалось, что в Киеве создан и уже работает специальный мониторинговый центр для контроля за соблюдением жителями столицы правил самоизоляции.