Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“Мы постепенно ослабляем ограничения. Наблюдаем, как в этой ситуации будет распространяться вирус. Главное – чтобы послабления не привели к новой волне заболеваемости. Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий. Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантину”, – отметил Кличко.
По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям города определила следующие два условия, которые приведут к ужесточению карантина:
• Если общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составит более 24 человек на 100 тысяч населения столицы.
• Если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом, превысит 75 %.
Кличко призвал киевлян “соблюдать правила безопасности”: в частности, не пренебрегать масочным режимом и социальной дистанцией.
(На видео – с 13:00)
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