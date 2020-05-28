Власти Киева определили условия, при которых в столице придется ужесточить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Мы постепенно ослабляем ограничения. Наблюдаем, как в этой ситуации будет распространяться вирус. Главное – чтобы послабления не привели к новой волне заболеваемости. Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий. Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантину”, – отметил Кличко.

По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям города определила следующие два условия, которые приведут к ужесточению карантина:

• Если общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составит более 24 человек на 100 тысяч населения столицы.

• Если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом, превысит 75 %.

Кличко призвал киевлян “соблюдать правила безопасности”: в частности, не пренебрегать масочным режимом и социальной дистанцией.

(На видео – с 13:00)