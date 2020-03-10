Об этом мэр Киева Владимир Кличко заявил в интервью “BBC News Украина”.
Кличко отметил, что городские власти готовы к любому развитию событий и в распространения коронавируса будут приняты меры запрещающие массовые мероприятия.
“Если начнется распространение этой болезни, то мы готовы и к такому развитию ситуации, когда будут запрещены все мероприятия, где есть скопление людей, и мы будем закрывать школы и детские сады, чтобы эта болезнь не распространялась”, – сообщил Кличко.
Также киевский глава отметил, что существует возможность закрытия метро.
“Для этого должна быть действительно крупная вспышка болезни. Вы сейчас говорите уже про крайние меры – закрыть метро. Я надеюсь, что до этого не дойдет, чтобы мы закрывали транспорт”, – сказал он.
Он добавил, что власть осуществляет превентивные меры на транспорте. Например, дважды в день проводят дезинфекцию.
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