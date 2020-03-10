Городские власти Киева готовы закрыть все школы, а также метро в случае распространения коронавируса.

Об этом мэр Киева Владимир Кличко заявил в интервью “BBC News Украина”.

Кличко отметил, что городские власти готовы к любому развитию событий и в распространения коронавируса будут приняты меры запрещающие массовые мероприятия.

“Если начнется распространение этой болезни, то мы готовы и к такому развитию ситуации, когда будут запрещены все мероприятия, где есть скопление людей, и мы будем закрывать школы и детские сады, чтобы эта болезнь не распространялась”, – сообщил Кличко.

Также киевский глава отметил, что существует возможность закрытия метро.

“Для этого должна быть действительно крупная вспышка болезни. Вы сейчас говорите уже про крайние меры – закрыть метро. Я надеюсь, что до этого не дойдет, чтобы мы закрывали транспорт”, – сказал он.

Он добавил, что власть осуществляет превентивные меры на транспорте. Например, дважды в день проводят дезинфекцию.