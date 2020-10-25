Мэр Киева Виталий Кличко сейчас находится на самоизоляции из-за COVID-19, потому не будет голосовать на местных выборах.

Об этом он сообщил в Facebook.

“Сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах. Лечусь дома. Вирус поразил буквально в последний день перед выборами. Работаю дистанционно и контролирую работу городских служб. Участки в Киеве, кстати, уже открылись, ситуация нормальная”, – рассказал Кличко.

Несмотря на то, что не может участвовать в голосовании, Кличко призвал украинцев не пренебрегать конституционным правом.

“Не забывайте о правилах безопасности! Наденьте маску, возьмите перчатки, ручку. Соблюдайте социальную дистанцию на участке”, – добавил он.