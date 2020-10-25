Об этом он сообщил в Facebook.
“Сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах. Лечусь дома. Вирус поразил буквально в последний день перед выборами. Работаю дистанционно и контролирую работу городских служб. Участки в Киеве, кстати, уже открылись, ситуация нормальная”, – рассказал Кличко.
Несмотря на то, что не может участвовать в голосовании, Кличко призвал украинцев не пренебрегать конституционным правом.
“Не забывайте о правилах безопасности! Наденьте маску, возьмите перчатки, ручку. Соблюдайте социальную дистанцию на участке”, – добавил он.
- 24 октября стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом COVID-19: сегодня он получил положительный результат теста.