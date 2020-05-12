Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
Он напомнил, что с 12 мая в Киеве начали вводить первый этап ослабления ограничительных мер.
По словам Кличко, коронавирус никуда не делся, но многие жители столицы ведут себя так, будто эпидемия уже закончилась.
“К сожалению, много киевлян сами себе сняли ограничения и продолжали ходить в парки, на детские площадки, компаниями на пикники, не соблюдая элементарных правил безопасности. Очевидно, сейчас мы наблюдаем последствия этих радостей жизни после Пасхи и во время майских праздников. В эти дни было три выходных, и в столице происходили просто массовые гулянья, хоть и призывали дождаться смягчений и соблюдать правила безопасности”, – отметил Кличко.
Мэр столицы подчеркнул, что не исключает возвращения жесткого карантина.
“Некоторые сейчас спросят: а зачем был нужен карантин. Зачем? Объясню еще раз: мы его ввели вовремя и не допустили стремительного распространения вируса, так называемого инфекционного взрыва, как это произошло в других странах. У нас не умерло столько человек, не легла медицина. И сейчас, просидев столько времени на карантине, взять и свести на нет все усилия, мягко говоря, неразумно”, – заявил Кличко.
“Хочу подчеркнуть: ослабления мы вводим постепенно, чтобы понять, где у нас основные риски, где могут быть вспышки заболевания. Первый этап – это тест на то, готовы ли мы жить по правилам. И я никого не пугаю. Но если через неделю у нас ситуация резко ухудшится, другого выхода, как вернуться к ограничениям, у нас, к сожалению, не будет“, – добавил он.
(На видео – с 6:10)
- Со вторника, 12 мая, в Киеве введен первый этап ослабления карантинных ограничений. Так, разрешена работа: непродовольственных магазинов общей площадью до 300 кв. м, кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы; салонов красоты, косметологических кабинетов, парикмахерских и других объектов бытового обслуживания населения; летних и сезонных открытых площадок кафе и ресторанов; небольших производств непродовольственных товаров и предприятий бытового обслуживания; адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов; автокинотеатров; открываются для посещения парки и скверы.
- Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что на первом этапе ослабления карантинных мер в Киеве наземный общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме как минимум до 22 мая. Метро же откроют не сразу и только по решению Правительства.