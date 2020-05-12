В Киеве могут снова усилить карантинные ограничения, если в течение недели ситуация с коронавирусом COVID-19 ухудшится.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Он напомнил, что с 12 мая в Киеве начали вводить первый этап ослабления ограничительных мер.

По словам Кличко, коронавирус никуда не делся, но многие жители столицы ведут себя так, будто эпидемия уже закончилась.

“К сожалению, много киевлян сами себе сняли ограничения и продолжали ходить в парки, на детские площадки, компаниями на пикники, не соблюдая элементарных правил безопасности. Очевидно, сейчас мы наблюдаем последствия этих радостей жизни после Пасхи и во время майских праздников. В эти дни было три выходных, и в столице происходили просто массовые гулянья, хоть и призывали дождаться смягчений и соблюдать правила безопасности”, – отметил Кличко.

Мэр столицы подчеркнул, что не исключает возвращения жесткого карантина.

“Некоторые сейчас спросят: а зачем был нужен карантин. Зачем? Объясню еще раз: мы его ввели вовремя и не допустили стремительного распространения вируса, так называемого инфекционного взрыва, как это произошло в других странах. У нас не умерло столько человек, не легла медицина. И сейчас, просидев столько времени на карантине, взять и свести на нет все усилия, мягко говоря, неразумно”, – заявил Кличко.

“Хочу подчеркнуть: ослабления мы вводим постепенно, чтобы понять, где у нас основные риски, где могут быть вспышки заболевания. Первый этап – это тест на то, готовы ли мы жить по правилам. И я никого не пугаю. Но если через неделю у нас ситуация резко ухудшится, другого выхода, как вернуться к ограничениям, у нас, к сожалению, не будет“, – добавил он.

(На видео – с 6:10)