Об этом он проинформировал сегодня во время брифинга.
“Вирус распространяется. Единственный шанс остановить его – максимально ограничить контакты между людьми. Максимально придерживаться введенных мер и рекомендаций! Я обращаюсь к МВД и контролирующим органам пристально выявлять нарушителей, составлять протоколы и штрафовать. Если у кого-то самого не хватает ума и сознания, пусть так поймет! И не подвергает опасности себя и людей вокруг”, – подчеркнул Кличко.
(На видео – с 3:00)
Согласно последним данным, сегодня в Киеве подтвердились три новых случая коронавируса COVID-19. Количество заражений возросло до 34 человек.
Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина:
• штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн;
• штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.
- Кабинет Министров Украины усилил ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Так, медучреждения получат право в обязательном порядке проводить осмотр и госпитализацию тех, у кого подозревают COVID-19.