Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей отслеживать нарушителей карантина в столице и штрафовать их.

Об этом он проинформировал сегодня во время брифинга.

“Вирус распространяется. Единственный шанс остановить его – максимально ограничить контакты между людьми. Максимально придерживаться введенных мер и рекомендаций! Я обращаюсь к МВД и контролирующим органам пристально выявлять нарушителей, составлять протоколы и штрафовать. Если у кого-то самого не хватает ума и сознания, пусть так поймет! И не подвергает опасности себя и людей вокруг”, – подчеркнул Кличко.

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(На видео – с 3:00)

Согласно последним данным, сегодня в Киеве подтвердились три новых случая коронавируса COVID-19. Количество заражений возросло до 34 человек.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина:

• штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн;

• штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.