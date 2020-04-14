В Киеве не наблюдается превышения радиационного фона из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“В столице мы постоянно контролируем радиационный фон. Превышения пока нет. Фон не превышает 0,013 микрорентген в час. При норме 0,03 микрорентген в час”, – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что в последнее время тушение огня происходило в Корогоцком, Котовском и Лисовецком лесничествах. К тушению были привлечены 96 единиц техники и 405 человек личного состава.

“Там работают спасательные службы уже из многих городов Украины. Останавливают огонь и киевские спасатели, также спасатели из Днепра едут на помощь, из Полтавы. Задействована авиация”, – рассказал Кличко.

Он также проинформировал, что под Киевом, в результате горения травы, тлеет торф. За неделю эти очаги тушили в Бородянском, Броварском и Вышгородском районах на площади около 4 гектаров.

В связи с этим Кличко напомнил, что Парламент увеличил штрафы для поджигателей до 150 тысяч гривен. Он призвал сообщать правоохранителям о случаях разведения костров и поджигания травы.

“Я обращаюсь ко всем, кто станет свидетелем того, что жгут траву, камыш или костры, обращайтесь к правоохранителям. Предоставляйте информацию. Только вместе мы сможем предотвратить это зло!” – отметил Кличко.

(На видео – с 38:00)