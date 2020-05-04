Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

На первом этапе, который планируют воплощать с 12 мая, в Киеве откроют:

1) непродовольственные магазины (общей площадью до 300 м2) с требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 м2 площади помещения и с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день;

2) крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не откроют;

3) парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно) с требованием санитарной обработки (или кварцевания) рабочего места после каждого клиента;

4) кофейни и рестораны (на вынос) с требованием санитарной обработки помещения дважды в день;

5) парки и скверы для групп не более двух человек или, если с детьми, двое взрослых и двое детей;

6) киоски (с запретом употребления еды и напитков на месте);

7) небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие) при соблюдении требования не более 1 сотрудника на 10 м2 и не более 1 клиента на 10 м2;

8) адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы с требованием не более 1 посетителя на 10 м2 площади помещения;

9 ) автокинотеатры.

Одновременно во всех учреждениях и на предприятиях обязательны термометрия сотрудников и посетителей, соблюдение правил безопасности. Если клиент без маски, то его или не впускают в помещение или это ответственность поставщика услуг (он должен обеспечить клиента маской).

На первом этапе ослаблений останутся закрытыми школы, детские сады, детские площадки, спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха.

Ослабление ограничений для их посещения будет следующим этапом.

Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу.

Метро в столице откроется по решению Правительства. А работу пригородного транспорта чиновники пообещали восстановить в первую очередь. В публичных местах все киевляне должны соблюдать правила безопасности и быть в масках.

Напомним, что карантин был продлен до 22 мая. При этом с 11 мая предусматриваются определенные смягчения карантинных ограничений.