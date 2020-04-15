Об этом он проинформировал сегодня на брифинге, комментируя информацию, что Поворозника якобы поймали на взятке в 125 тысяч долларов.
“Вчера в его кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили неотложные следственные действия. Я всегда говорил и предупреждаю всех чиновников: если слабые к деньгам и не понимаете своей ответственности, лучше здесь не работать. Главные принципы, по которым люди выбирают власть, и по которым я стал мэром, – нулевая толерантность к коррупции и справедливость. И если чиновник виновен, – должен отвечать по закону! Здесь без вариантов. Я никого никогда не покрывал и покрывать не буду! Но. Если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит!” – подчеркнул Кличко.
Он пообещал довести это дело до конца и потребовал от правоохранителей, чтобы расследование было открытым.
“Я это дело доведу до конца, обещаю! И требую – чтобы не было политической ангажированности правоохранителей – открытого и публичного расследования этого дела”, – заявил Кличко.
Он уточнил, что первый заместитель председателя КГГА – чиновник высокого ранга. Согласно законодательству, такие дела – подследственность НАБУ.
Кличко также заявил, что если дело о взятке сфабриковано, то ответственность должны понести те, кто за этим стоит.
“Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, волнующие сегодня общество. Мы все ждем объективного и справедливого расследования, которое расставит все точки над “и”. И ответственности виновных по закону. Кто-то должен сесть – или коррумпированный чиновник, или те, кто фабриковал это дело!” – подытожил Кличко.
(На видео – с 5:50)
- Накануне ряд СМИ со ссылкой “на источники среди правоохранителей и в СБУ” написали, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник якобы через посредника требовал взятку в 125 тысяч долларов (более 3 миллионов гривен) от представителя компании-застройщика.
- Сам Николай Поворозник отрицает, что брал или вымогал взятку в размере 125 тысяч долларов.