Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник виновен в получении взятки, то должен ответить по закону, а следствие должно быть открытым.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге, комментируя информацию, что Поворозника якобы поймали на взятке в 125 тысяч долларов.

“Вчера в его кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили неотложные следственные действия. Я всегда говорил и предупреждаю всех чиновников: если слабые к деньгам и не понимаете своей ответственности, лучше здесь не работать. Главные принципы, по которым люди выбирают власть, и по которым я стал мэром, – нулевая толерантность к коррупции и справедливость. И если чиновник виновен, – должен отвечать по закону! Здесь без вариантов. Я никого никогда не покрывал и покрывать не буду! Но. Если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит!” – подчеркнул Кличко.

Он пообещал довести это дело до конца и потребовал от правоохранителей, чтобы расследование было открытым.

“Я это дело доведу до конца, обещаю! И требую – чтобы не было политической ангажированности правоохранителей – открытого и публичного расследования этого дела”, – заявил Кличко.

Он уточнил, что первый заместитель председателя КГГА – чиновник высокого ранга. Согласно законодательству, такие дела – подследственность НАБУ.

Кличко также заявил, что если дело о взятке сфабриковано, то ответственность должны понести те, кто за этим стоит.

“Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, волнующие сегодня общество. Мы все ждем объективного и справедливого расследования, которое расставит все точки над “и”. И ответственности виновных по закону. Кто-то должен сесть – или коррумпированный чиновник, или те, кто фабриковал это дело!” – подытожил Кличко.

(На видео – с 5:50)