Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Службу безопасности Украины из-за "минирования" накануне столичной Александровской больницы, которая является опорной для лечения больных коронавирусом.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

“Я обратился в СБУ относительно оперативного расследования вчерашнего случая “минирования” Александровской больницы. Такие вещи не должны оставаться безнаказанными!” – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что из-за сообщения о минировании пришлось срочно эвакуировать больных.

“Вчера поздно вечером эвакуировали больных в данном медучреждении, которое является опорным в лечении больных коронавирусом”, – заявил Кличко.

Он поблагодарил спасателей за оперативную работу и проверку корпусов больницы.

(На видео – с 5:10)