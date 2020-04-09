Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.
“Я обратился в СБУ относительно оперативного расследования вчерашнего случая “минирования” Александровской больницы. Такие вещи не должны оставаться безнаказанными!” – подчеркнул Кличко.
Он уточнил, что из-за сообщения о минировании пришлось срочно эвакуировать больных.
“Вчера поздно вечером эвакуировали больных в данном медучреждении, которое является опорным в лечении больных коронавирусом”, – заявил Кличко.
Он поблагодарил спасателей за оперативную работу и проверку корпусов больницы.
(На видео – с 5:10)
- 8 апреля около 22:00 поступило сообщение о минировании 10-го корпуса Александровской больницы, куда госпитализируют больных COVID-19. Отмечалось, что полицейские устанавливают личность мужчины, который сообщил о закладке взрывчатки.