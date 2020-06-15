Мэр Киева Виталий Кличко перепутал украинские слова и оконфузился во время брифинга по ситуации с коронавирусом в украинской столице.

Видео опубликовано на YouTube-канале “24 канала”.

Вместо слова “писля” Кличко произнес “писька”.

“У меня уже спрашивали писька… после некоторых сенсационных таких, знаете, публикаций в СМИ…”, – сказал он.

После первой ошибки политик не смог выговорить слово “сенсационных”. Сурдопереводчик в это время улыбнулась.