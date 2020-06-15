Видео опубликовано на YouTube-канале “24 канала”.
Вместо слова “писля” Кличко произнес “писька”.
“У меня уже спрашивали писька… после некоторых сенсационных таких, знаете, публикаций в СМИ…”, – сказал он.
После первой ошибки политик не смог выговорить слово “сенсационных”. Сурдопереводчик в это время улыбнулась.
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