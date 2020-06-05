Об этом он проинформировал на своей странице в Facebook.
Так, ранее сегодня “Евросолидарность” обнародовала обращение к Кличко, в котором предложила ему выдвигаться кандидатом в мэры Киева на предстоящих местных выборах от “ЕС”. Также в партии предложили ему возглавить список “Европейской Солидарности” на выборах в Киевсовет.
Кличко в ответ сообщил, что намерен идти на выборы со своей партией “УДАР”.
“Я почитал в СМИ заявление партии “Европейская Солидарность” о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы “УДАР”, которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И буду выдвигаться в мэры от партии “УДАР Виталия Кличко”. А также поведу команду “УДАРа” на местных выборах, в частности – в Киевсовет”, – подчеркнул Кличко.
При этом он выразил готовность сотрудничать “со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно”.
“Ради защиты интересов местного самоуправления, интересов граждан, мы будем готовы сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно. И работать в будущем Киевсовете над изменениями в столице. И над изменениями в стране в других советах. Напомню: Киев смотрит в будущее”, – написал Кличко.
- Ранее действующий мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что намерен в третий раз баллотироваться на должность городского главы столицы.
- Сегодня партия “Европейская Солидарность” призвала к созданию коалиции проукраинских политических сил на предстоящих местных выборах.
- Согласно опросу Центра социальных и маркетинговых исследований Socis, на выборах в Киевский городской совет партия Петра Порошенко “Европейская Солидарность” опережает всех конкурентов. За нее готовы проголосовать 20,8 % опрошенных.