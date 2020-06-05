Мэр Киева Виталий Кличко отказался от предложения выдвигаться на местных выборах в столице от партии "Европейская Солидарность".

Об этом он проинформировал на своей странице в Facebook.

Так, ранее сегодня “Евросолидарность” обнародовала обращение к Кличко, в котором предложила ему выдвигаться кандидатом в мэры Киева на предстоящих местных выборах от “ЕС”. Также в партии предложили ему возглавить список “Европейской Солидарности” на выборах в Киевсовет.

Кличко в ответ сообщил, что намерен идти на выборы со своей партией “УДАР”.

“Я почитал в СМИ заявление партии “Европейская Солидарность” о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы “УДАР”, которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И буду выдвигаться в мэры от партии “УДАР Виталия Кличко”. А также поведу команду “УДАРа” на местных выборах, в частности – в Киевсовет”, – подчеркнул Кличко.

При этом он выразил готовность сотрудничать “со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно”.

“Ради защиты интересов местного самоуправления, интересов граждан, мы будем готовы сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно. И работать в будущем Киевсовете над изменениями в столице. И над изменениями в стране в других советах. Напомню: Киев смотрит в будущее”, – написал Кличко.