Об этом в Facebook сообщил Дмитрий Белоцерковец, советник городского головы.

По предварительным подсчетам, за Виталия Кличко проголосовали 50,9% киевлян.

По словам главы избирательного штаба партии “УДАР Виталия Кличко” Оксаны Продан, подсчет голосов еще продолжается.

“Мы надеялись, что на это время мы будем иметь уже результаты альтернативного подсчета, которое осуществляет наша партия, но через эпидемиологические ограничения имеем сейчас не более 50% протоколов с мокрыми печатями для альтернативного подсчета голосов. При этом мы имеем уже 99% участков, предоставили свою информацию о том, кто и сколько получил, как кандидаты в мэры, так и политические силы на выборах в Киеве”, – сказала Продан во время онлайн-брифинга.