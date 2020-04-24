Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“Я хочу поблагодарить наших врачей, которые спасают здоровье и жизни киевлян. Ежедневно они, рискуя собой, выходят на бой с невидимым врагом. Почти 10 % из тех, кто заболели в Киеве, – это медики: врачи, медсестры, младший медицинский персонал”, – отметил Кличко.
Он уточнил, что коронавирусом заразились 111 медиков, 16 из них лечатся в стационарах.
“Это к тому, когда вы говорите, зачем карантин и как он надоел. Подумайте: если будет крупная вспышка болезни, кто нас будет лечить? Хватит ли мест в больницах? Не случится ли коллапс медицинской системы, как это произошло в других странах?” – заявил мэр Киева.
Кличко также проинформировал, что в целом на сегодняшний день в стационарах столичных медучреждений лечатся 217 больных коронавирусом. 39 взрослых – в тяжелом состоянии. Двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По словам мэра Киева, лечение одного больного коронавирусом в сутки стоит от 5 до 15 тысяч гривен (все зависит от степени тяжести болезни и сопутствующих патологий).
“Сказать точно, сколько денег тратят в сутки на одного пациента – невозможно. Потому что все зависит от степени тяжести болезни и сопутствующих патологий. Но, как говорят медики, в среднем оказание помощи обходится от 5 до 15 тысяч гривен в сутки лечения. Отмечу, что более 90 % медицинских препаратов, предусмотренных “Национальным перечнем основных лекарственных средств”, есть в медучреждениях столицы. И пациенты с COVID-19, которые лечатся в стационарах – получают их бесплатно”, – заверил Кличко.
Те же люди, которые не нуждаются в госпитализации и лечатся дома под контролем врачей, покупают лекарства за свой счет.
(На видео – с 2:20)
- В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 63 человек, в том числе, у 3 медиков. Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
- В Украине по состоянию на утро 24 апреля зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 477 новых случаев.