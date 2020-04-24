Почти 10 % из тех, кто заболел коронавирусом COVID-19 в Киеве, - медики: врачи, медсестры, младший медицинский персонал.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Я хочу поблагодарить наших врачей, которые спасают здоровье и жизни киевлян. Ежедневно они, рискуя собой, выходят на бой с невидимым врагом. Почти 10 % из тех, кто заболели в Киеве, – это медики: врачи, медсестры, младший медицинский персонал”, – отметил Кличко.

Он уточнил, что коронавирусом заразились 111 медиков, 16 из них лечатся в стационарах.

“Это к тому, когда вы говорите, зачем карантин и как он надоел. Подумайте: если будет крупная вспышка болезни, кто нас будет лечить? Хватит ли мест в больницах? Не случится ли коллапс медицинской системы, как это произошло в других странах?” – заявил мэр Киева.

Кличко также проинформировал, что в целом на сегодняшний день в стационарах столичных медучреждений лечатся 217 больных коронавирусом. 39 взрослых – в тяжелом состоянии. Двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По словам мэра Киева, лечение одного больного коронавирусом в сутки стоит от 5 до 15 тысяч гривен (все зависит от степени тяжести болезни и сопутствующих патологий).

“Сказать точно, сколько денег тратят в сутки на одного пациента – невозможно. Потому что все зависит от степени тяжести болезни и сопутствующих патологий. Но, как говорят медики, в среднем оказание помощи обходится от 5 до 15 тысяч гривен в сутки лечения. Отмечу, что более 90 % медицинских препаратов, предусмотренных “Национальным перечнем основных лекарственных средств”, есть в медучреждениях столицы. И пациенты с COVID-19, которые лечатся в стационарах – получают их бесплатно”, – заверил Кличко.

Те же люди, которые не нуждаются в госпитализации и лечатся дома под контролем врачей, покупают лекарства за свой счет.

(На видео – с 2:20)