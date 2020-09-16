Соответствующее видеообращение опубликовано на странице Кличко в Facebook.
Кличко сообщил, что узнал о поддержке его кандидатуры на должность мэра Киева “некоторыми другими политическими силами” и выразил слова благодарности.
“Я благодарен за это, потому что поддерживать или не поддерживать кого-то — это право каждой партии или политика”, — сказал он.
Кличко добавил, что сегодня “немало политических сил хотят, чтобы Кличко был их мэром”, однако его позиция остается неизменной — его партия пойдет на выборы самостоятельно.
- Напомним, 16 сентября на съезде партия “Европейская Солидарность” напомнила, что в 2015 году делегировала на должность киевского городского головы действующего мэра Виталия Кличко. Партия объявила о намерении поддержать его и на грядущих выборах.