Действующий мэр Киева и кандидат в мэры столицы Виталий Кличко поблагодарил "другие политические силы" и в очередной раз подчеркнул, что его партия пойдет на выборы самостоятельно.

Соответствующее видеообращение опубликовано на странице Кличко в Facebook.

Кличко сообщил, что узнал о поддержке его кандидатуры на должность мэра Киева “некоторыми другими политическими силами” и выразил слова благодарности.

“Я благодарен за это, потому что поддерживать или не поддерживать кого-то — это право каждой партии или политика”, — сказал он.

Кличко добавил, что сегодня “немало политических сил хотят, чтобы Кличко был их мэром”, однако его позиция остается неизменной — его партия пойдет на выборы самостоятельно.