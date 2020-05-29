Действующий мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что намерен в третий раз баллотироваться на должность городского главы столицы.

Такое заявление он сделал в интервью “Радио НВ”.

Кличко уточнил, что планирует официально заявить об участии в местных выборах в сроки, определенные законодательством Украины.

“Сейчас могу сказать предварительно. Да, я буду принимать участие в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать те проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации… Мы уже многое сделали, но нам еще нужно многое сделать, чтобы мы отвечали ключевым стандартам европейского города, что касается и жизни, и отдыха, и внешнего вида города”, — подчеркнул он.

Кличко также проинформировал, что партия “Удар” может пойти на местные выборы под новым брендом.

“Есть мнения, что нужно сделать ребрендинг очень известного бренда “Удар”. В ближайшее время мы уже определимся и представим избирателям программу, ключевые принципы”, — отметил Кличко.

По его словам, многие члены партии уже готовятся к местным выборам.

(На видео – с 29:10)