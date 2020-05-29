Такое заявление он сделал в интервью “Радио НВ”.
Кличко уточнил, что планирует официально заявить об участии в местных выборах в сроки, определенные законодательством Украины.
“Сейчас могу сказать предварительно. Да, я буду принимать участие в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать те проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации… Мы уже многое сделали, но нам еще нужно многое сделать, чтобы мы отвечали ключевым стандартам европейского города, что касается и жизни, и отдыха, и внешнего вида города”, — подчеркнул он.
Кличко также проинформировал, что партия “Удар” может пойти на местные выборы под новым брендом.
“Есть мнения, что нужно сделать ребрендинг очень известного бренда “Удар”. В ближайшее время мы уже определимся и представим избирателям программу, ключевые принципы”, — отметил Кличко.
По его словам, многие члены партии уже готовятся к местным выборам.
(На видео – с 29:10)
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