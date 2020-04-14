Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в столице от коронавируса COVID-19 скончался монах Свято-Успенской Почаевской Лавры.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

По словам Кличко, за понедельник зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом в Киево-Печерской лавре, а также одну смерть.

“Из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще два – в Киево-Печерской Лавре. А также летальный случай – это монах Почаевской Лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре и был госпитализирован раньше оттуда. Мужчине было 42 года“, – заявил Кличко.

Он уточнил, что на всей территории Киево-Печерской Лавры усилены карантинные меры. Там выставили 4 поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра.

“Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории. Попасть туда можно только по специальному разрешению”, – отметил мэр столицы.

Также было проведено обследование монахов и студентов духовной семинарии.

“Вчера мы направили медицинские бригады в Лавру. Медобследование там прошли 230 служителей Лавры и 68 студентов духовной семинарии. Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали”, – рассказал Кличко.

Он добавил, что на сегодня запланирован отбор образцов для лабораторного исследования методом ПЦР у служителей Киевской духовной академии и семинарии.

Также сегодня утром начали усиленную дезинфекцию помещений Киево-Печерской Лавры. Ее будут делать каждый день. Как и медосмотр всех, кто живет на территории Лавры.

(На видео – с 24:09)

Стоит отметить, что в Почаевской Лавре ранее опровергали распространенную в СМИ информацию якобы о смерти монаха от COVID-19.