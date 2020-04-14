Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.
По словам Кличко, за понедельник зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом в Киево-Печерской лавре, а также одну смерть.
“Из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще два – в Киево-Печерской Лавре. А также летальный случай – это монах Почаевской Лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре и был госпитализирован раньше оттуда. Мужчине было 42 года“, – заявил Кличко.
Он уточнил, что на всей территории Киево-Печерской Лавры усилены карантинные меры. Там выставили 4 поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра.
“Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории. Попасть туда можно только по специальному разрешению”, – отметил мэр столицы.
Также было проведено обследование монахов и студентов духовной семинарии.
“Вчера мы направили медицинские бригады в Лавру. Медобследование там прошли 230 служителей Лавры и 68 студентов духовной семинарии. Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали”, – рассказал Кличко.
Он добавил, что на сегодня запланирован отбор образцов для лабораторного исследования методом ПЦР у служителей Киевской духовной академии и семинарии.
Также сегодня утром начали усиленную дезинфекцию помещений Киево-Печерской Лавры. Ее будут делать каждый день. Как и медосмотр всех, кто живет на территории Лавры.
(На видео – с 24:09)
Стоит отметить, что в Почаевской Лавре ранее опровергали распространенную в СМИ информацию якобы о смерти монаха от COVID-19.
- Накануне сообщалось, что в Киево-Печерской лавре подтверждено уже более 90 случаев коронавируса. Монастырь закрывают на карантин.
- Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре появилась вечером 5 апреля. На следующий день было официально сообщено о четырех заболевших. 9 апреля стало известно, что в Лавре коронавирус подтвердили еще у 26 человек.
- Ранее в Сети сообщалось, что у призывавшего не ограничивать церковные службы из-за коронавируса настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита РПЦ в Украине Павла выявили COVID-19.