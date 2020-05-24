Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видео из столичного метрополитена, который с 25 мая заработает в обычном режиме.

Видеозапись Кличко обнародовал на своей странице в Facebook.

“Друзья! Уже завтра, 25 мая, в обычном режиме возобновит свою работу метрополитен – с соблюдением всех мер безопасности”, – написал Кличко.

Он напомнил, что при пользовании метро обязательные масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Кличко также призвал людей не пренебрегать элементарными правилами безопасности.

На видео видно, что в метро уже нанесена разметка для соблюдения необходимой дистанции, а также на стенах и табло содержится информация с напоминанием правил безопасности.