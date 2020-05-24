Видеозапись Кличко обнародовал на своей странице в Facebook.
“Друзья! Уже завтра, 25 мая, в обычном режиме возобновит свою работу метрополитен – с соблюдением всех мер безопасности”, – написал Кличко.
Он напомнил, что при пользовании метро обязательные масочный режим и соблюдение социальной дистанции.
Кличко также призвал людей не пренебрегать элементарными правилами безопасности.
На видео видно, что в метро уже нанесена разметка для соблюдения необходимой дистанции, а также на стенах и табло содержится информация с напоминанием правил безопасности.
- Напомним, с 25 мая в Киеве будет возобновлена работа метрополитена в обычном режиме.
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