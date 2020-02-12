Видео прошлой и нынешней деятельности молодого человека разместил на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.
“Полиция задержала молодого человека и еще нескольких его “сподвижников” оперативно. А я тогда сказал, что буду настаивать, чтобы тех, у кого “чешутся” руки, портить городское имущество, привлекали к общественным работам в пользу города”, – отметил Кличко.
Парень привлечен к общественным работам на три недели – минимум по три часа ежедневно. Он уже поработал на Аллее художников, где отмывал надписи с перил; сгребал листья в сквере на Контрактовой площади и убирал снег возле кинотеатра “Жовтень” и чистил склоны возле памятника Магдебургского права.
“Я считаю, что это будет хорошим уроком и для парня, и для других потенциальных вандалов. Потому что нельзя портить то, что создано для громады и гостей Киева!” – добавил мэр.
Напомним, что LED-подсветку на Аллее художников в Киеве повредили в ночь на 29 января.
Вандал оторвал около 50 метров светодиодной ленты, часть которой его товарищ забрал с собой.
- В сентябре 2-19 года в Киеве открыли новые ступеньки от Андреевской церкви к Аллее художников и парка “Владимирская горка”.