Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что, несмотря на карантин, строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода в столице продолжается. Он также обнародовал видео в подтверждение своих слов.

Соответствующее заявление Кличко сделал сегодня на брифинге, отвечая на вопрос, не повлияет ли карантин на график строительства моста.

“Подольско-Воскресенский мостовой переход строят. Чтобы обустроить новые съезды на Верхний и Нижний Валы, разбирают старый вантовый мост. Работы по демонтажу аварийной конструкции продолжаются уже несколько недель. Продолжается строительство заезда на мостовой переход с улицы Верхний Вал. Специалисты собирают металлоконструкции, которые затем с помощью супердомкартов поставят на опоры. Переводят также инженерные сети, устраивают технологические площадки и проезды”, – рассказал Кличко.

По его словам, продолжается также строительство насыпи в районе Русановских садов и строительство моста над ними. Там уже бетонируют установленный прогон моста со стороны Троещины.

Кличко подчеркнул, что в мае дорожники начнут асфальтирование проезжей части Подольско-Воскресенского моста.

“В мае дорожники начнут асфальтирование проезжей части Подольско-Воскресенского мостового перехода. А в начале лета начнут устанавливать ванты на арочную конструкцию моста. Далее полностью демонтируют нижнюю часть временных опор, и мост “станет” на свое место”, – отметил он.

Мэр Киева добавил, что открыть автомобильное сообщение по мосту планируется до конца этого года.

“Мы делаем все, чтобы до конца этого года открыть автомобильное сообщение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу. И начать строительство новой ветки метро”, – заявил Кличко.

(На видео – с 10:14)

Он также показал видео, снятое во время проверки строительства объекта 22 апреля. В записи говорится, что мост строят в три смены. График строительства пока что соблюдается. Строители не забывают о средствах индивидуальной защиты во время карантина (они работают в защитных масках).

СПРАВКА. Подольский мостовой переход – комбинированный мостовой переход, который сооружается в Киеве через реку Днепр. На верхнем ярусе будут полосы для движения автомобильного транспорта, на нижнем – Подольско-Вигуровская линия метрополитена. Мост должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. Общая протяженность мостового перехода – около 7,5 км.

Трасса Подольского мостового перехода была обозначена на всех генеральных планах развития Киева последних сорока лет. Согласно генеральному плану развития Киева до 2020 года, предусмотрено дальнейшее развитие всех видов городского пассажирского транспорта с учетом строительства данного мостового перехода.