Мэр Киева Виталий Кличко показал, как столичную подземку готовят к выходу из карантина.

Видео опубликовано на его официальном YouTube-канале.

Во время сегодняшнего брифинга Кличко отметил, что городская власть готова открыть метро, как только правительство разрешит возобновить его работу.

“Что касается метро. Мы готовы будем возобновить его работу, как только правительство позволит это сделать. Пока метрополитен не перевозил пассажиров, в нем продолжались все необходимые работы по содержанию инфраструктуры – замена рельсов, шпал, ремонт эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования и другое”, – сказал он.

Кличко добавил, что станции “Сырец” и “Лукъяновская” также обустраивает для маломобильных граждан.

Мэр столицы также подчеркнул, что в метро регулярно дезинфицируют платформы, поезда, вестибюли кассы. При возобновлении работы метрополитена эти меры усилят. Также возле касс сделали разметку, чтобы не было скоплений людей.