Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

“Михеил, прошу вас… Вот есть Шулявский мост, есть 5-ый цех, в котором продается секонд-хенд. Мы уже летом должны было полностью развязку запустить. По каким-то непонятным причинам Фонд госимущества не передает эту старую рухлядь, на которой растут деревья. […] На государственном уровне мы стучим-стучим-стучим. Я даже угрожал, что я сяду на экскаватор и снесем к чертовой матери этот 5-й цех. Инфраструктура города. Пожалуйста, я знаю, что Саакашвили может это сделать. Помогите Днепру, помогите Киеву, будем вам очень благодарны”, – сказал Кличко.

Саакашвили в свою очередь отметил, что “прекрасно знает, о чем идет речь”, и напомнил, как сам садился на трактор и сносил заборы олигархов на пляжах Одессы.

При этом он добавил, что “сейчас надо не стрелки друг на друга переводить, а вместе садиться и все эти дыры затирать”.

(На видео с 59:30)