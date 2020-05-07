Об этом он заявил сегодня во время брифинга.

По словам Кличко, Поворозника до сих пор никто не вызывал на допрос: ни как свидетеля, ни как обвиняемого.

“Я хочу обратиться к правоохранительным органам: предоставить информацию о расследовании. Ибо до сих пор Николая Поворозника не вызвали на допрос – ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого. Не предоставили пока и никаких подтверждений той информации, которая была обнародована в СМИ. Также официальных сообщений по делу правоохранительные органы до сих пор не сделали. Я требую официальной информации о якобы фактах, которые были обнародованы, или извинений перед Поворозником”, – подчеркнул Кличко.

Он добавил, что если замглавы КГГА виновен – то будет отвечать по закону, а если нет – то все это дело является попыткой дискредитации столичной власти.

“В этом деле нужно как можно быстрее расставить точки над “и”. Виновен – будет отвечать по закону! Не виновен – зачем тогда кто-то пытается дискредитировать городскую власть?” – отметил Кличко.

(На видео – с 10:10)

Ранее ряд СМИ со ссылкой “на источники среди правоохранителей и в СБУ” написали, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник якобы через посредника требовал взятку в 125 тысяч долларов (более 3 миллионов гривен) от представителя компании-застройщика.

Сам Поворозник опроверг, что брал или вымогал взятку. В комментарии #Буквам он рассказал, что связывает скандал вокруг якобы взятки со своей профессиональной деятельностью и рейтингами городского головы Виталия Кличко.

“Сейчас у меня есть только предположение, что то, что меня бьют, связано с профессиональной деятельностью. Это просто атака на город, на меня, на мэра, у нас что-то получается. У нас получается с карантином”, — отмечал он.