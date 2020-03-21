Объявляя о начале акции в поддержку Италии мэр Киева Виталий Кличко пожал руку собеседнику. Врачи настоятельно рекомендуют этого не делать в период пандемии COVID-19.

Об этом сообщают #Буквы.

В пятницу, 20 марта, киевский городской голова Виталий Кличко опубликовал в своем Telegram-канале видео, посвященное акции в поддержку Италии — наиболее пострадавшей от коронавируса COVID-19 европейской страны. В рамках этой акции в течение трех ближайших дней здание столичной мэрии будет подсвечено цветами итальянского флага.

В начале ролика показано, как Кличко, вопреки многочисленным рекомендациям медиков, пожал руку собеседнику.

Как известно, медики в связи с пандемией COVID-19 настойчиво рекомендуют избегать рукопожатий и пользоваться другими способами поприветствовать собеседника, которые не предусматривают продолжительного касания. Также врачи рекомендуют мыть руки настолько часто, насколько это возможно.

В конце ролика Кличко исправил и инициировал прощание жестом “кулак об кулак”. При таком жесте передается гораздо меньшее количество микробов.