Об этом Кличко призвал на своей публичной странице в Facebook.
“Обращаюсь к Министерству инфраструктуры и руководству аэропорта “Борисполь” закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса”, – пишет он.
При этом Кличко подчеркнул, что в Киев до сих пор прибывают рейсы из Милана.
“В этом городе, как и во всей Италии, сегодня очень сложная ситуация и распространяется эпидемия коронавируса”, – пояснил он.
Мэр также добавил, что городская власть делает все возможное, чтобы не допустит распространения коронавируса в Киеве и стране.
“Прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, необходимо для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в общем”, – добавил Кличко.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.