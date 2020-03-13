Об этом Кличко призвал на своей публичной странице в Facebook.

“Обращаюсь к Министерству инфраструктуры и руководству аэропорта “Борисполь” закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса”, – пишет он.

При этом Кличко подчеркнул, что в Киев до сих пор прибывают рейсы из Милана.

“В этом городе, как и во всей Италии, сегодня очень сложная ситуация и распространяется эпидемия коронавируса”, – пояснил он.

Мэр также добавил, что городская власть делает все возможное, чтобы не допустит распространения коронавируса в Киеве и стране.

“Прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, необходимо для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в общем”, – добавил Кличко.