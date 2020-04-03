Об этом он заявил сегодня во время брифинга.

Кличко, в частности, призвал представителей религиозных конфессий не проводить мероприятий с большим скоплением людей.

“Скоро большой праздник Пасхи. И я, как мэр столицы, очень волнуюсь, с какими последствиями он состоится для жителей нашего города. Как может повлиять на ситуацию с распространением коронавируса в Киеве. Я призываю представителей всех религиозных конфессий соблюдать ограничения и не проводить мероприятий с большим скоплением людей. В частности, во время празднования Пасхи”, – отметил Кличко.

Мэр уточнил, что встречался с представителями всех конфессий и призвал их отнестись ответственно к безопасности верующих, а также соблюдать ограничения, которые введены в городе и стране.

“Я понимаю, что Пасха – большой и светлый праздник, которого все ожидают. Праздник, когда идут в церковь. Когда собираются большим кругом друзей, ходят в гости. Но сейчас мы должны придерживаться ограничений. Для того, чтобы остановить распространение инфекции и скорее смягчить, а затем и отменить эти ограничения. Я понимаю, как сейчас всем сложно и как все устали. Но надо выдержать и пройти через этот вызов. Здоровыми и без потерь”, – подчеркнул Кличко.

Он проинформировал, что уже обратился к представителям всех конфессий “по возможности проводить службы онлайн”, а также объяснять людям, “почему коронавирус так опасен”.

“Наша задача – чтобы каждый украинец, каждый киевлянин был жив и здоров. Поэтому еще раз призываю всех отпраздновать этот праздник дома, в узком кругу родных. Так будет безопаснее”, – подытожил Кличко.

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(На видео – с 5:10)