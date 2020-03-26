Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
“Сегодня утром был в инфекционном отделении Александровской больницы столицы. Немало слухов распространяют – что якобы это VIP-больница для избранных. Поехал лично проверить, что там происходит”, – отметил он.
Кличко напомнил, что Александровская больница является базовой и всех больных или с подозрением на коронавирус сегодня отправляют туда.
“Если будет увеличиваться количество больных, их будут лечить и в других определенных и подготовленных для этого больницах. Таких сегодня в столице семь, включая Александровскую”, – рассказал мэр Киева.
А еще Виталий Кличко снял репортаж о своей инспекции больницы.
- Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Владимир Зеленский обещал ему отменить распоряжение об особых условиях лечения первых лиц государства на фоне вспышки коронавируса.
- Ранее сообщалось, что Департамент охраны здоровья Киевской городской госадминистрации разослал столичным больницам приказ о подготовке особых условий лечения для VIP-пациентов. Информацию об этом обнародовал журналистский проект Bihus.Info, ссылаясь на текст соответствующего указа.