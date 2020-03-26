Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

“Сегодня утром был в инфекционном отделении Александровской больницы столицы. Немало слухов распространяют – что якобы это VIP-больница для избранных. Поехал лично проверить, что там происходит”, – отметил он.

Кличко напомнил, что Александровская больница является базовой и всех больных или с подозрением на коронавирус сегодня отправляют туда.

“Если будет увеличиваться количество больных, их будут лечить и в других определенных и подготовленных для этого больницах. Таких сегодня в столице семь, включая Александровскую”, – рассказал мэр Киева.

А еще Виталий Кличко снял репортаж о своей инспекции больницы.

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