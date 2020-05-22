Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Правительству с просьбой разрешить возобновить работу общественного транспорта в столице с 23 мая.

Об этом он сообщил в ходе брифинга.

Чиновник напомнил, что Кабмин ввел на территории страны адаптивный карантин. Согласно такому решению, каждая область/город принимают решение о переходе на следующий этап ослабления карантина, учитывая три требования МОЗ.

В ситуации с городом Киев оказалось, что столица по одну из требований не проходит, потому не может перейти ко второму этапу смягчения.

Так, Кличко пояснил, что среднестатистическое количество больных на коронавирус в столице составляет 15 случаев на 100 тысяч населения. Рекомендация МОЗ – 12 пациентов на 100 тысяч населения.

По двум другим критериям, количеству сделанных ПЦР-тестов в сутки и заполненность больниц на 50%, у МОЗ претензий к Киеву нет.

Учитывая этот показатель, Кличко обратился к Кабмину с просьбой все же разрешить с 23 мая работу наземного общественного транспорта, а с 25 мая – работу метро.

Он сделал акцент на том, что окончательное решение будет принято после реакции Правительства на его обращение.

Если реакция будет позитивной, то с субботы, 23 мая, в Киеве заработает наземный общественный транспорт и торговые помещения площадью до тысячи квадратных метров. При этом, не будут открывать спортивные и детские площадки.

Кличко заявил, что метро следует открыть с 25 марта, иначе в городе снова будет “транспортный коллапс”.

“Поскольку завтра выходной день, транспорт начнет работать с 12 дня. До 12 можно будет ездить по спецпропускам. Это и есть адаптивный карантин”, – заявил мэр Киева.