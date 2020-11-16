Об этом он заявил во время брифинга.

Кличко отметил, что на селекторном совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем он поднимал вопрос усиления контроля самоизоляции, чтобы остановить распространение коронавируса.

“Потому что, к сожалению, система “Дій вдома” не работает, и у нас много примеров, когда инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, школы и посещают публичные места. Контроль за больными и теми, кто с ними контактирует, является одним из основных способов расторжения цепи передачи вируса! И я еще раз призываю всех соблюдать элементарные правила безопасности. И соблюдать определенные регламенты работы! Нравится нам это или нет. Давайте будем сознательными и осторожными!” – отметил мэр.