В Киеве учебные заведения и сами ученики должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Он напомнил, что карантин в Украине продлили до 11 мая (соответствующее решение Правительство приняло вчера).

“А это значит, что мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. Министерство образования уже предоставило разъяснения для всех учебных заведений. Ознакомиться с ними можно на сайте министерства. Сегодня все столичные учебные заведения продолжают работать в режиме дистанционного обучения, онлайн-занятий. Для этого есть все возможности. Напомню, что именно столица первой внедрила и телеуроки, чтобы ученики старших классов могли сдать ВНО и подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения”, – отметил Кличко.

Он уточнил, что, согласно приказу Минобразования, оформление свидетельств о получении базового среднего образования, табелей обучения должно быть завершено учебными заведениями не позднее 15 июня.

Ученикам 1 – 8-х и 10-х классов, которые планируют поменять учебные заведения, рекомендовано направить копии документов по электронной почте или другим способом. А оригинал документа предоставить в сентябре 2020 года.

“Относительно ВНО. И министерство, и местные власти проводят консультации, чтобы разработать оптимальный алгоритм действий. Чтобы вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины состоялась”, – подчеркнул Кличко.

(На видео – с 18:30)