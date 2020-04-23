Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
Он напомнил, что карантин в Украине продлили до 11 мая (соответствующее решение Правительство приняло вчера).
“А это значит, что мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. Министерство образования уже предоставило разъяснения для всех учебных заведений. Ознакомиться с ними можно на сайте министерства. Сегодня все столичные учебные заведения продолжают работать в режиме дистанционного обучения, онлайн-занятий. Для этого есть все возможности. Напомню, что именно столица первой внедрила и телеуроки, чтобы ученики старших классов могли сдать ВНО и подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения”, – отметил Кличко.
Он уточнил, что, согласно приказу Минобразования, оформление свидетельств о получении базового среднего образования, табелей обучения должно быть завершено учебными заведениями не позднее 15 июня.
Ученикам 1 – 8-х и 10-х классов, которые планируют поменять учебные заведения, рекомендовано направить копии документов по электронной почте или другим способом. А оригинал документа предоставить в сентябре 2020 года.
“Относительно ВНО. И министерство, и местные власти проводят консультации, чтобы разработать оптимальный алгоритм действий. Чтобы вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины состоялась”, – подчеркнул Кличко.
(На видео – с 18:30)
- Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине ожидается 3 – 8 мая. В связи с этим карантин в стране решено продлить до 11 мая.
- Временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала о сроках проведения ВНО в условиях карантина. Так, если карантин завершится до начала июня, то основная сессия ВНО состоится с 25 июня по 17 июля. Если карантин завершится до начала августа, то основная сессия ВНО пройдет с 17 августа по 4 сентября.