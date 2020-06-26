Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, как киевлянам, которые потеряли работу во время карантина, получить помощь.

Об этом он рассказал сегодня во время брифинга.

“Совместно с Киевским городским центром занятости разработана программа поддержки работников малого и среднего бизнеса. А также – предпринимателей, не имеющих наемных работников, но являются застрахованными лицами. Это так называемые ФОПы”, – сказал Кличко.

По его словам, чтобы получить помощь, людям надо сделать несколько простых шагов. В течение 90 дней с момента остановки или сокращения деятельности обратиться в центр занятости по месту уплаты единого взноса. Дальше – подготовить пакет необходимых документов.

В течение трех рабочих дней городской центр занятости проверяет документы. И принимает решение о предоставлении помощи.

“Помощь по частичной безработице не облагается. И предоставляется на период остановки или сокращения деятельности. И еще в течение 30 дней после завершения карантина. Возможностью получить помощь по частичной безработице уже воспользовались сотни предпринимателей столицы. И это позволило сохранить рабочие места почти 7,5 тысячам работников”, – подчеркнул Кличко.