Об этом он рассказал сегодня во время брифинга.
“Совместно с Киевским городским центром занятости разработана программа поддержки работников малого и среднего бизнеса. А также – предпринимателей, не имеющих наемных работников, но являются застрахованными лицами. Это так называемые ФОПы”, – сказал Кличко.
По его словам, чтобы получить помощь, людям надо сделать несколько простых шагов. В течение 90 дней с момента остановки или сокращения деятельности обратиться в центр занятости по месту уплаты единого взноса. Дальше – подготовить пакет необходимых документов.
В течение трех рабочих дней городской центр занятости проверяет документы. И принимает решение о предоставлении помощи.
“Помощь по частичной безработице не облагается. И предоставляется на период остановки или сокращения деятельности. И еще в течение 30 дней после завершения карантина. Возможностью получить помощь по частичной безработице уже воспользовались сотни предпринимателей столицы. И это позволило сохранить рабочие места почти 7,5 тысячам работников”, – подчеркнул Кличко.
- Ранее в Торгово-промышленной палате сообщили, что за время карантина количество безработных в Украине увеличилось уже более чем на миллион. Отмечалось, что в первую очередь потеряли работу люди, которые были заняты в сферах, деятельность которых была приостановлена из-за карантина. В то же время в Минэкономики 16 апреля проинформировали, что с начала карантина количество официально зарегистрированных безработных в Украине увеличилось почти на 90 тысяч.
- В МВД сообщили, что работодателям, которые незаконно увольняют работников во время карантина из-за COVID-19, грозят штрафы на сумму до 51 тысячи гривен.
- В Украине на период карантина на 350 гривен повысили минимальную помощь по безработице: с 650 до 1000 гривен.