Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.
Кличко уточнил, что в столице все медицинские отходы уничтожают по правилам, которые прописаны в приказе Министерства охраны здоровья. Их сортируют в специальные емкости и сжигают с соблюдением всех норм.
Что касается одноразовых масок и перчаток, то их нужно складывать в отдельные пакеты и выбрасывать только в мусорные баки.
“Что касается одноразовых масок и перчаток, которыми пользуются жители города. Называть их медицинскими отходами нельзя. Но и выбрасывать просто так, на улицу – тоже нельзя. Потому что это, прежде всего, наносит вред экологии. Использованные медицинские маски и перчатки надо складывать в отдельный пакет и выбрасывать его только в мусорные баки. Далее, при сортировке, эти пакеты отбирают для дальнейшего сжигания”, – рассказал Кличко.
По словам мэра Киева, отходы сжигают в печи при температуре 800-1000 градусов. Шлак удаляют, а дым перед выбросом очищают до установленной нормы.
“Хочу подчеркнуть, что таким образом утилизируют маски, например, в Китае, как нам сообщали местные специалисты”, – добавил Кличко.
(На видео – с 7:50)
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