Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что использованные маски и перчатки нельзя просто так выбрасывать на улицу.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

Кличко уточнил, что в столице все медицинские отходы уничтожают по правилам, которые прописаны в приказе Министерства охраны здоровья. Их сортируют в специальные емкости и сжигают с соблюдением всех норм.

Что касается одноразовых масок и перчаток, то их нужно складывать в отдельные пакеты и выбрасывать только в мусорные баки.

“Что касается одноразовых масок и перчаток, которыми пользуются жители города. Называть их медицинскими отходами нельзя. Но и выбрасывать просто так, на улицу – тоже нельзя. Потому что это, прежде всего, наносит вред экологии. Использованные медицинские маски и перчатки надо складывать в отдельный пакет и выбрасывать его только в мусорные баки. Далее, при сортировке, эти пакеты отбирают для дальнейшего сжигания”, – рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, отходы сжигают в печи при температуре 800-1000 градусов. Шлак удаляют, а дым перед выбросом очищают до установленной нормы.

“Хочу подчеркнуть, что таким образом утилизируют маски, например, в Китае, как нам сообщали местные специалисты”, – добавил Кличко.

(На видео – с 7:50)