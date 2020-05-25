Об этом проинформировал сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“Говорить о работе детских секций и детских лагерей пока слишком рано. Сейчас готовятся к приему детей столичные садики. Школы организуют работу для приема документов и проведения ВНО для выпускников”, – отметил он.
Кличко уточнил, что в дальнейшем планируется открыть детские лагеря в школах, но это – “перспектива июля”.
“После открытия детских садов следующим этапом планируем работу детских лагерей в школах. Но это – перспектива июля, не раньше. О детских секциях – восстановление их работы запланировано на сентябрь”, – рассказал Кличко.
Что касается работы детских развлекательных зон в торгово-развлекательных заведениях, то они пока работать не будут.
(На видео – с 13:50)
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