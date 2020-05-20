В Киеве откроют сады и школы не раньше, чем за 10-14 дней после решения Правительства.

Об этом во время брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

“Мы понимаем, что с ослаблением карантина предприятия и учреждения возвращают своих сотрудников на работу. И открытие детсадов является критически необходимым для многих людей. Городская власть утвердила регламент подготовки садов и школ для открытия после карантина. Мы пользовались рекомендациями наших коллег из Китая и Южной Кореи, которые разработали максимальные меры безопасности в детских учреждениях. Регламент предусматривает четкую очередность мероприятий и строгое соблюдение санитарных норм. Подчеркну: с момента, когда правительство позволит начать процесс открытия учебных заведений, нам нужно будет примерно две недели. Чтобы тщательно подготовить школы и садики к восстановлению работы”, – сказал Кличко.

По его словам открытия садов и школ будет возможным для посещения не ранее, чем через 10-14 дней после решения Правительства. Первоочередная задача заведений – создать безопасные условия для детей.

“В учебных заведениях уже осуществили часть необходимых мер для возобновления работы. В частности, проверяют работников на возможное заболевание. Проводят также инструктаж персонала по работе в новых условиях и действий в случаях выявления инфицированных. Образовательные учреждения закупают моющие средства и дезинфекторы, другие необходимые материалы. И очень важно: родители тоже должны сознательно относиться к ситуации, в которой будут работать садики и школы. И предоставлять правдивую информацию о состоянии здоровья своих детей и других членов семьи. Сады не должны стать новыми центрами заболевания”, – отметил Кличко.

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