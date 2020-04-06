Об этом мэр рассказал в видеообращении, опубликованном на его публичной странице в Facebook.
“Городские власти не собираются выключать лифты”, – сказал Кличко.
Он отметил, что комунальные предприятия обрабатывают лифтовые кабины в домах дезинфицирующими средствами.
“Если лифт в вашем доме не работает, это не значит, что его отключили коммунальные службы, а значит, что имеется неисправность, и ее устраняют”, – заявил мэр.
Кличко подчеркнул, что в случае неисправности лифта, жители должны обратится в контактные центры города по номеру 15-51 или 15-57.
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