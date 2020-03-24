Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если ситуация с коронавирусом не стабилизируется, возможны жесткие ограничения, в частности могут закрыть въезд и выезд из города.

Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

“Решение о возвращении украинских граждан принимало Министерство иностранных дел, а с проблемой потенциально инфицированных людей на улице и угрозой быстрого распространения инфекции столица, к сожалению, остается один на один”, – заявил Кличко.

По его словам, сегодня происходит бесконтрольный импорт инфекции в столицу.

Кличко также подчеркнул, что если ситуация с коронавирусом не стабилизируется, возможны жесткие ограничения.

“Ситуация еще контролируется. Если она начнет резко ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как ввести более жесткие меры. Максимально ограничивать передвижения по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижения по городу людей. Все то, что я сейчас перечислил, все это возможно”, – сказал он.

Мэр добавил, что если киевляне будут соблюдать ограничительные меры, то это не потребуется.

“Многое сегодня зависит от киевлян в первую очередь. Если они будут выполнять правила ограничений, то обострения ситуации можно еще избежать”, – отметил Кличко.

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На видео с 56 сек.