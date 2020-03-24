Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.
“Решение о возвращении украинских граждан принимало Министерство иностранных дел, а с проблемой потенциально инфицированных людей на улице и угрозой быстрого распространения инфекции столица, к сожалению, остается один на один”, – заявил Кличко.
По его словам, сегодня происходит бесконтрольный импорт инфекции в столицу.
Кличко также подчеркнул, что если ситуация с коронавирусом не стабилизируется, возможны жесткие ограничения.
“Ситуация еще контролируется. Если она начнет резко ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как ввести более жесткие меры. Максимально ограничивать передвижения по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижения по городу людей. Все то, что я сейчас перечислил, все это возможно”, – сказал он.
Мэр добавил, что если киевляне будут соблюдать ограничительные меры, то это не потребуется.
“Многое сегодня зависит от киевлян в первую очередь. Если они будут выполнять правила ограничений, то обострения ситуации можно еще избежать”, – отметил Кличко.
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- Мэр Кличко назвал больницы, которые смогут принимать пациентов с COVID-19.
- По состоянию на утро 24 марта количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Украине возросло до 84. За сутки зарегистрировано 11 новых случаев.