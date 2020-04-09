Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что с начала общенационального карантина, нарушители установленных правил и норм заплатили в бюджет около 100 тысяч гривен штрафов.

Об этом он рассказал в эфире телеканала “Украина-24”.

В отношение жителей столицы полиция составила уже 600 административных протоколов, посредством которых в бюджет города взыскали 100 тысяч гривен.

“На сегодня полиция составила уже 600 административных протоколов. По нескольким взыскали в бюджет города уже 100 тысяч гривен. Эти средства взимают через суд. Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительные меры, – безответственные в отношении к себе и к окружающим. И потому – пусть платят”, – сказал Кличко.

Что касается послабления мер карантина, то он отметил, что их рассмотрят только после снижения динамики заболеваемости в городе и области.