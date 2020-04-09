Об этом он рассказал в эфире телеканала “Украина-24”.
В отношение жителей столицы полиция составила уже 600 административных протоколов, посредством которых в бюджет города взыскали 100 тысяч гривен.
“На сегодня полиция составила уже 600 административных протоколов. По нескольким взыскали в бюджет города уже 100 тысяч гривен. Эти средства взимают через суд. Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительные меры, – безответственные в отношении к себе и к окружающим. И потому – пусть платят”, – сказал Кличко.
Что касается послабления мер карантина, то он отметил, что их рассмотрят только после снижения динамики заболеваемости в городе и области.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в столице приближается к 300. За сутки было подтверждено 15 новых случаев. При этом по состоянию на утро 8 апреля Министерство охраны здоровья приводило другие данные по Киеву: 256 случаев заражения.
- Ранее сообщалось, что в Киеве создан и уже работает специальный мониторинговый центр для контроля за соблюдением жителями столицы правил самоизоляции.