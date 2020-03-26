Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в медицинских учреждениях столицы сегодня есть 380 аппаратов искусственной вентиляции легких и 9 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

Кличко напомнил, что в Киеве подготовлено 7 базовых больниц для приема больных коронавирусом. Всего развернуто более 400 коек. На случай осложнения эпидемической ситуации в столице готовы развернуть 7 тысяч дополнительных коек.

“В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов. Реанимационные койки инфекционных отделений обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких. В столичных больницах на сегодняшний день есть 380 аппаратов искусственной вентиляции легких. 93 из них – в больницах, определенных опорными”, – отметил Кличко.

Он уточнил, что недавно медицинским учреждениям столицы были переданы 39 новых карет скорой помощи, которые закупил город. Они оснащены и аппаратами искусственной вентиляции легких. “Также городская власть обеспечила семейных врачей, службы неотложной помощи и все медучреждения экспресс-тестами на выявление коронавируса. В общем, на сегодняшний день город уже получил 9 тысяч из заказанных и приобретенных тестов. И мы продолжаем их покупать”, – рассказал Кличко.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/PHCMUrx5V5I?start=477" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

(На видео – с 7:57)