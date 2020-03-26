Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.
Кличко напомнил, что в Киеве подготовлено 7 базовых больниц для приема больных коронавирусом. Всего развернуто более 400 коек. На случай осложнения эпидемической ситуации в столице готовы развернуть 7 тысяч дополнительных коек.
“В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов. Реанимационные койки инфекционных отделений обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких. В столичных больницах на сегодняшний день есть 380 аппаратов искусственной вентиляции легких. 93 из них – в больницах, определенных опорными”, – отметил Кличко.
Он уточнил, что недавно медицинским учреждениям столицы были переданы 39 новых карет скорой помощи, которые закупил город. Они оснащены и аппаратами искусственной вентиляции легких. “Также городская власть обеспечила семейных врачей, службы неотложной помощи и все медучреждения экспресс-тестами на выявление коронавируса. В общем, на сегодняшний день город уже получил 9 тысяч из заказанных и приобретенных тестов. И мы продолжаем их покупать”, – рассказал Кличко.
(На видео – с 7:57)
- В Киеве зарегистрировано еще 6 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Число жителей столицы, зараженных вирусом, возросло до 40 человек.