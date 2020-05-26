В трех монастырях столицы, которые были закрыты из-за вспышки заболевания коронавирусом, сняли карантинные ограничения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

“В столице сняли карантин в нескольких монастырях, которые были закрыты из-за вспышки заболевания. В частности, в Киево-Печерской Лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужских монастырях “, – сказал Кличко.

Он отметил, что за весь период карантина сделали более тысячи лабораторных исследований ПЦР-тестов священнослужителей. По словам городского головы, именно благодаря своевременным противоэпидемическим мероприятиям и соблюдению строгого карантина, удалось локализовать очаги заболевания.

Кличко также добавил, что перед снятием карантинных мероприятий в монастырях осуществили полную дезинфекцию.

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