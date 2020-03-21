Мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантинных мероприятий в столице, в частности, об остановке общественного транспорта с 23 марта.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

“Городская власть, понимая всю серьезность ситуации и возможных ее последствиях для жизни людей, вынуждена ввести более суровые ограничения. С понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые будут ехать на работу на предприятия, которые обеспечивают критически важные сферы нашей жизни“, – сказал Кличко.

По его словам, под эту категорию подпадают исключительно: медработники, спасатели, правоохранители, работники ЖКХ, сотрудники магазинов, сотрудники аптек, рабочие стратегических предприятий. Они будут ездить в транспорте только по специальным пропускам, которые власти города уже передали на предприятия.

“Для таких перевозок разработаны маршруты для общественного транспорта, схемы которых будут опубликованы уже сегодня”, – добавил мэр столицы.

Он также отметил, что все остальные жители Киева пользоваться общественным транспортом на время ограничений не смогут.

“Я понимаю, что это очень непопулярный шаг, но мне сейчас не до рейтингов, не до популизма. Главное удержать ситуацию и выиграть время. Не дать вируса охватить столицу”, – сказал Кличко.

Контролировать выполнение этого решения будет Национальная полиция Украина. При этом, личный транспорт под ограничения не попадет.

Кличко підтвердив обмеження роботи громадського транспорту в Києві “Київ призупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів. З неділі”: Кличко підтвердив обмеження роботи громадського транспорту в Києві Опубликовано Букви Суббота, 21 марта 2020 г.