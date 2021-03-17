Об этом он сказал в эфире телеканала “Украина 24”.
“Последние недели мы видим увеличение количества заболеваний. Если после локдауна у нас были сотни больных в сутки, сейчас ситуация осложняется с каждым днем. Например, вчера 1000 человек заболели, сегодня почти 1200. Увеличилось количество людей госпитализированных, вирус мутирует, становится агрессивным. Только вчера были госпитализированы 700 человек в наши больницы. В больницах нашего города сейчас находятся 3700 больных. В целом количество мест в больницах – 4500”, – заявил Кличко.
Он отметил, что если количество больных будет расти, то через несколько недель мест в больницах уже не будет.
Кроме того, по словам Кличко, если сейчас не усилить ограничения, а динамика заболеваний будет оставаться угрожающей, в столице введут локдаун.
“Я был вынужден обратиться к правительству относительно расширения перечня противоэпидемических ограничений в оранжевой зоне. Сегодня ситуация становится угрожающей, и мы можем вернуться к локдауну. […] Я обратился в МВД, МОЗ, Мининфраструктуры, чтобы усилить противоэпидемические меры. Время (относительно внедрения локдауна – ред.) идет на несколько дней, максимум недель”, – подчеркнул мэр.
Он также добавил, что столичная власть предлагает различные варианты усиления карантина, в частности карантин выходного дня, но решение за правительством.
“Карантинные ограничения принимает исключительно центральное правительство. Согласно постановлению правительства от 17 февраля, городская власть не имеет права усиливать карантинные меры на своих территориях. Это – решение центральной власти”, – резюмировал Кличко.
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