Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что отопление в столице начнут отключать с 10 апреля.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

“В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода, город вынужден немного перенести завершение отопительного сезона. На несколько дней. В частности, по прогнозам синоптиков, в среду ночью температура опустится до -1 градуса. Возможен снег. Отключение тепла в Киеве начнут с 10 апреля”, – сообщил Кличко.

Он также добавил, что любая домовая община может раньше отключиться от отопления. Такое решение должно принять собрание жильцов и подать соответствующий протокол в теплоснабжающую компанию.

При этом, социальные объекты, особенно больницы, будут отключать только по заявкам руководителей учреждений. В садах и школах тепло уже отключают планово – ввиду дистанционного обучения.