Внешнее независимое оценивание (ВНО) состоится в любом случае, но сроки его проведения зависят от того, когда будут сняты ограничительные мероприятия.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“Мы работаем по этому вопросу с Министерством образования. Насколько мне известно, через ограничительные меры, в Украине подготовили два сценария проведения внешнего независимого оценивания. Хочу заверить, что ВНО состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончатся ограничения. Если в начале июня, – тогда мы можем говорить о проведении пробного ВНО в июне. А с 25-го июня – основной сессии ВНО. Если же сроки ограничений будут продолжены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25-го августа проведут и основную сессию ВНО”, – заявил Кличко.

Мэр Киева также напомнил, что телеканал Киев первым начал транслировать видеоуроки для школьников.

“Ежедневно, по четыре урока в день. Опыт образовательного проекта столицы государство распространило на всю страну в рамках проекта “Всеукраинская школа онлайн”, – добавил он.

В МОН разработали два сценария проведения ВНО-2020.