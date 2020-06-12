Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 1 июля в столице меняются условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

“Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда на городском общественном транспорте, будет осуществляться на общих основаниях. При регистрации электронного билета. Возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека”, – сказал Кличко.

С 1 июля пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы должны:

приобрести билет любым удобным способом;

воспользоваться им в общественном транспорте;

сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), или чек за оплату проезда или банковскую выписку – при уплате банковской картой;

обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

Мэр столицы отметил, что такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги по льготному проезду лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из государственного бюджета не компенсируют.

“Город неоднократно обращался к правительству урегулировать вопросы компенсации коммунальным перевозчикам платы за проезд льготных категорий, определенных государством. Кроме того, мы обращались в областные, городские, поселковые и сельские советы с просьбой решить вопрос компенсации за проезд представителей их общин, имеющих льготы”, – пояснил он.

Кличко также добавил, что пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем будут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета – по карте киевлянина. Оформить ее можно в любом отделении государственного “Ощадбанка”.